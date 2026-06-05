За фактом смертельної ДТП у Києві, де загинуло четверо людей, серед яких 12-річний хлопець, розпочато розслідування.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора України, передає Інше ТВ.



На цей час відомо, що 49-річний водій автомобіля Mercedes-Benz, мешканець Херсонщини, на швидкості не впорався з керуванням автомобілем та вʼїхав у підземний перехід, де були люди.



На місці загинуло двоє чоловіків, жінка та 12-річний хлопець. Ще троє людей отримали травми.



Водія дістали з автомобіля рятувальники, наразі він перебуває у лікарні.



Попередньо встановлено, що його неодноразово притягали до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості. Також він є учасником чотирьох ДТП, дві з яких стались цього року.



За процесуального керівництва Київської міської прокуратури за фактом смертельної ДТП на Чоколівському бульварі розпочато досудове розслідування за ч.3 ст. 286 КК України.

Як повідомляло Інше ТВ, У центрі Миколаєва мотоцикліст попав у ДТП, а потім у лікарню (ФОТО)