Як повідомляло Інше ТВ, Вперше суд у Швеції за запитом України арештував судно «CAFFA».

Шведський суд визнав законним арешт вантажного судна Caffa в Балтійському морі та дозволив передати його Україні. Судно підозрюють у незаконному вивезенні зерна з тимчасово окупованих Росією територій.

Про це пише Reuters, передає «Бабель».

Поліція та берегова охорона Швеції затримали судно Caffa біля південного узбережжя країни в березні. За версією слідства, судно ходило під фальшивим прапором і порушувало морське законодавство та правила безпеки мореплавства через незадовільний технічний стан.

Україна домагається передачі судна в межах розслідування російських воєнних злочинів, пов’язаних з незаконним привласненням і вивезенням майна з тимчасово окупованих територій.