Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, У Польщі затримали українця – він зловив на вудку сома в Балатоні, той виявився легендою (ФОТО, ВІДЕО)

Сьогодні стало відомо, що Польща депортувала 57-річного українця, який виловив і вивіз двометрового сома, який понад 20 років плавав у ставку Балатон у Варшаві й був відомий серед містян.

Про це пише TVN24.

За даними видання, українцю висунули звинувачення у вчиненні двох правопорушень. Перше з них передбачене законом про внутрішнє рибальство, друге — законом про захист тварин. За них йому загрожувало до трьох років позбавлення волі.

Однак після завершення слідчих дій поліція передала його прикордонній службі та клопотала про його депортацію, адже подальше перебування 57-річного чоловіка на території Польщі визнали таким, що «становить загрозу громадському порядку».

Того самого дня його відвезли до автомобільного прикордонного переходу в Дорогуську, де передали українській прикордонній службі.

Також українцю заборонили повторний в’їзд до Польщі та інших країн Шенгенської зони на п’ять років.