Служба безпеки України повідомила підозри в порушенні законів і звичаїв війни російським військовослужбовцям Михаілу Зуську і Ніколаю Горайчуку.

Тексти підозр оприлюднені на сайті Офісу генпрокурора, пише «Судовий репортер».

За даними слідства, командувач 58 загальної армії у складі Південного військового округу ЗС РФ генерал-лейтенант Михаіл Зусько, отримав від командувача Південного ВО ЗС РФ генерала армії Дворнікова О.В. оперативну директиву на нанесення ракетного удару по адміністративній дев’ятиповерховій будівлі Миколаївської обласної ради.

До реалізації задуму був залучений заступник командира бригади 12-ї ракетної бригади Ніколай Горайчук. Вважається, що Горайчук своїми наказами і розпорядженнями забезпечив завдання ракетного удару крилатою ракетою з комплексу «Іскандер».

Українські правоозоронці вважають, що російські командири усвідомлювали, що їх дії будуть надмірними щодо конкретної і безпосередньої воєнної переваги і призведуть до жертв серед цивільного населення.

Виведення зі строю українських військовослужбовців, а також руйнування приміщень, які вони використовували для проживання та охорони будівлі, не вплинуло на перебіг бойових дій, не потягло за собою конкретної та безпосередньої воєнної переваги для РФ — дезорганізації роботи військових підрозділів ЗСУ, прориву фронту російськими військами, захоплення ними територій тощо.

Як повідомляло Інше ТВ, ракетний удар по будівлі Миколаївської ОДА відбувся 29 березня 2022 року, о 8:35 ранку. У фасадну частину будівлі влучила ракета, спричинивши значні руйнування. Внаслідок удару загинуло 37 осіб, третину будівлі було зруйновано вщент, інша частина перебуває в аварійному стані.

Влітку 2022 року з’явилось розслідування Truth Hounds ракетного удару по Миколаївській ОВА 29 березня 2022 року, в якому висловлювались припущення, що удар був нанесений ракетою «Калібр» з російського фрегату «Адмірал Ессен», за що можуть нести відповідальність капітан 2-го рангу Олександр Смірнов та капітан-лейтенант Анатолій Перетятько.

У лютому 2025 року за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури встановлено та повідомлено заочно про підозру генералу армії рф – командувачу Південного військового округу зс рф (на той момент це Олександр Дворников, відомий за призвіськом “Сирійський м’ясник”, – прим.Інше ТВ) у вчиненні воєнного злочину, що спричинив загибель людей, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України).