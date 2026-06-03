Угорщина зняла вето на використання коштів Європейського фонду миру, через який країни ЄС отримують компенсації за зброю, передану Україні. Це рішення може розблокувати мільярдні виплати та змінити механізм фінансування оборонної допомоги Києву.

У ЄС вважають, що це допоможе більш рівномірно розподілити навантаження між державами-членами, які підтримують Україну, пише ua.news.

Угорський уряд скасував блокування рішень щодо Європейського фонду миру, через який країни Євросоюзу отримують компенсації за озброєння, передане Україні, фактично відкривши шлях до розмороження значних фінансових потоків у межах спільної європейської оборонної підтримки. Про це повідомляє Politico із посиланням на європейських дипломатів, які підтвердили зміну позиції Будапешта під час засідання профільного комітету ЄС.

За даними видання, рішення означає, що після тривалого блокування з боку попереднього уряду Віктора Орбана механізм компенсацій нарешті може почати працювати без політичних обмежень, які стримували фінансові виплати протягом двох років. «Тепер вони нарешті отримають певне відшкодування, що також зробить розподіл навантаження більш рівномірним», — зазначив один із європейських дипломатів, коментуючи наслідки скасування вето.

Європейський фонд миру є інструментом ЄС, який компенсує державам-членам близько 40% вартості зброї та боєприпасів, переданих Україні зі складів національних армій, і саме цей механізм раніше був заблокований Угорщиною через вимогу одностайних рішень. За оцінками Politico, через попередні блокування накопичилися невиплачені компенсації на суму понад 40 мільярдів євро, і тепер після зняття вето може бути негайно розблоковано близько 6,6 мільярда євро.

Після цього країни ЄС мають погодити подальші правила використання коштів і механізми нових виплат, щоб стабілізувати систему фінансування оборонної допомоги.

Україна вже закликає партнерів спрямовувати частину розблокованих коштів на закупівлю систем протиповітряної оборони, зокрема Patriot і ракет до них, у межах програм посилення захисту неба.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що ці ресурси можуть бути використані для закупівель у США в рамках програми PURL, яка координується НАТО, що дозволить швидше закривати критичні потреби української оборони.

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив про готовність зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським на початку наступного тижня. Головною умовою для проведення цієї зустрічі на найвищому рівні є остаточне врегулювання питання щодо основних прав угорської національної меншини в Україні.

Як повідомляло Інше ТВ, Для нормалізації стосунків з Угорщиною Україна має виконати 11 умов щодо закарпатських угорців – Мадяр