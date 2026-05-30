Угорщина наполягає на виконанні Україною 11 умов, які стосуються прав угорської національної меншини в Закарпатті. У Будапешті заявляють, що це необхідний крок для нормалізації двосторонніх відносин.

Про це під час брифінгу в Брюсселі повідомив прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, передає 24 канал.

За його словами, йдеться про пакет пропозицій, який не є новим і обговорюється між сторонами вже тривалий час. Будапешт наполягає, що українська сторона має погодитися з цими вимогами для подальшого розвитку двосторонніх відносин.

Мадяр наголосив, що Угорщина очікує гарантій для приблизно 100 тисяч угорців, які проживають в Україні, зокрема щодо можливості використання рідної мови в освіті, культурному житті та державному управлінні. За словами угорського прем’єра, між країнами вже відбулося кілька раундів технічних консультацій. Після їх завершення Будапешт розраховує на внесення змін до українського законодавства, а також на подальші переговори на рівні міністрів закордонних справ.

Серед ключових вимог Угорщини – зміни в освітній сфері, зокрема щодо мов навчання та можливості складання іспитів угорською, а також розширення мовних прав у медіа, рекламі та сфері послуг у регіонах компактного проживання громади. Окремо Будапешт порушує питання політичного представництва, пропонуючи запровадження квот для угорської меншини у Верховній Раді та місцевих органах влади. Також раніше обговорювалися зміни адміністративного устрою Закарпаття.

Після завершення технічних переговорів угорська сторона розраховує на особисту зустріч прем’єр-міністра з президентом України Володимиром Зеленським, яка, за задумом Будапешта, може відбутися в угорськомовних районах України.

