США хочуть, аби Україна могла себе захистити, і знайдуть спосіб забезпечити це, заявив очільник Пентагону Піт Гегсет в ефірі каналу DRM News. Зокрема, журналістка нагадала йому, що президент України Володимир Зеленський просить збільшити поставки ракет до установок Patriot, і запитала, чи зроблять це Сполучені Штати.

«Послухайте, ми змінюємо спосіб виробництва всіх цих видів важливої амуніції, щоб гарантувати, що наші компанії постачають не просто трохи більше, а набагато більше у всьому спектрі. Там, де ми можемо допомогти Україні, ми це робимо. Там, де ми можемо дати змогу Європі зробити більше, ми даємо таку можливість. І мене надихає європейська відданість справі. Якщо подивитися на суму грошей, що була витрачена, Європа активізувалася, а Україна була не менш, а то й більш ефективною у цьому процесі. Тож ми хочемо, щоб вони могли захищатися, і ми знайдемо спосіб забезпечити це», — заявив Гегсет у відповідь на питання.

Він також зазначив, що у контексті виробництва дронів США продовжать навчатися на досвіді України на полі бою. Мовляв, головне не у створенні вишуканих систем, а в здатності швидко масштабувати, пристосовуючи їх до реалій тиждень за тижнем.

«Я маю на увазі, що ось як швидко адаптуються технології безпілотників. Але враховуючи, що ми мусимо робити і те, і інше: мати витончені системи, які роблять у сфері автономності те, що під силу тільки Америці, але водночас і цей компонент дешевих систем одноразового використання (замінних систем), який був настільки ефективним з обох сторін. Але ми так багато дізналися від України про те, як вони діють», — додав Гегсет.

