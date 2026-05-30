«Важливо і цієї доби бути уважними до будь-якої загрози, до сигналів повітряної тривоги. Інформація від розвідок про можливість масованого удару залишається актуальною. Ми знаємо, що партнери говорили з росіянами щодо цього. Віри у те, що хтось там, в Москві, одумається, немає. Обовʼязково бережіть життя – реагуйте на небезпеки.



Наша ППО, наші мобільні вогневі групи, наша бойова авіація – всі в готовності, настільки, наскільки можливо, враховуючи постачання. Відсоток збиття «шахедів» нашими воїнами стабільно вище 90 – це 90–93%. По крилатих ракетах та балістиці: з усіма партнерами ми працюємо, щоб були нові внески в програму PURL, ми шукаємо інші способи отримувати ракети. Я дякую всім, хто допомагає!

Сьогодні відзначу наші українські підрозділи, які виконують наші завдання по далекобійних санкціях та по мідлстрайках: є результати. Наш план по таких санкціях виконується – у відповідь на російські удари.



Дякую всім нашим воїнам, які забезпечують досяжність таких російських цілей, передусім військової і паливної логістики на тимчасово окупованій території вздовж узбережжя нашого Азовського моря. На цю глибину тимчасово окупованої території наші дрони вже дістають усе більше. Це вже відображається в Криму дефіцитом пального. Є за що відзначити підрозділи СБС Збройних Сил України у дипстрайках. Були ураження російських військових літаків Ту-142, також досягнуто установку “Іскандер”. Були влучання і по нафтових цілях. Збройні Сили України – по Ростовській області, Служба безпеки України – по Краснодарському краю.



Це те, що дійсно впливає на російський потенціал агресії, і Росія могла б цю війну давно завершити миром, але сама обирає затягування та розширення війни».



Звернення Володимира Зеленського наприкінці 1557-го дня повномасштабної війни.

