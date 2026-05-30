Сьогодні, 30 травня, МБК «Ніко-Баскет» із рахунком 104:85 переміг Admirals та вийшов у фінал Молодіжної ліги!

Про це повідомляють у клубі, передає Інше ТВ.

Найрезультативнішими гравцями нашої команди стали:

Максим Грищук — 43 очки + 11 підбирань;

Данило Стрижак — 16 очок + 8 передач + 5 підбирань;

Максим Шаповалов — 20 очок + 4 підбирання;

Кирило Нєамцу — 12 очок + 7 підбирань;

Остап Пашолок — 5 очок + 7 підбирань + 9 передач;

Володимир Гаврищук — 8 очок + 4 підбирання.

Вже завтра миколаївська команда у фіналі зустрінеться з переможцем пари Freedom UA/БІПА-Одеса.

Як повідомляло Інше ТВ, у квітні «Ніко-Баскет» поступився «Харківським Соколам» і завершив виступи у Суперлізі