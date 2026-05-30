Прем’єр Польщі Дональд Туск відреагував на чергові погрозливі заяви Дмітрія Медведєва, наголосивши, що країнам Європейського Союзу варто уважніше ставитися до риторики та кроків представників російської влади.

Прем’єр прокоментував нову хвилю погроз з боку Медведєва на платформі X, повідомляє Українська редакція «Польського Радіо».

Після падіння російського дрона на житловий будинок у румунському місті Мєдвєдєв порадив європейцям готуватися до аналогічних інцидентів.

“Вчора колишній президент Медвєдєв заявив, що спокійний сон громадян ЄС закінчився. Усім членам НАТО нарешті слід почати серйозно ставитися до цих фактів і слів”, – наголосив польський прем’єр.

Як повідомляло Інше ТВ, у ніч з 28 на 29 травня в Румунії дрон врізався у 10-поверхівку у місті Галац, виникла пожежа (ФОТО, ВІДЕО).