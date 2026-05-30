У тьмяному світлі зі стелі звисає сплутане павутиння, а приємна мускусна солодкість пронизує повітря в цьому сховищі дорогоцінної колекції вин, яка колись належала Йосипу Сталіну.

Уряд Грузії, якому належить приблизно 40 000 французьких та грузинських рідкісних пляшок з вином, цього тижня вперше відкрив винний підвал у столиці Тбілісі.



Він планує продати колекцію, частина якої датується початком 19 століття, з аукціону та використати ці кошти для відкриття школи виноробства в Грузії.

Іраклій Гілаурі, власник Gilauri Wines, який працював над цим проектом з міністерством сільського господарства Грузії, сказав, що аукціон допоможе «поставити Грузію на карту колекціонерів».

Країна Південного Кавказу позиціонує себе як батьківщину вина, а археологічні дані свідчать про безперервну виноробну традицію, що сягає 8000 років.

Сталін, який народився в Грузії та очолював Радянський Союз з 1924 року до своєї смерті в 1953 році, був захопленим любителем вина та колекціонером. Його скарбниця включає вино з найвідоміших маєтків Бордо, які колись належали російському царю Олександру III та його синові Миколі II.

Радянський Союз конфіскував Імператорську колекцію Романових після Російської революції 1917 року, і Сталін став її хранителем, поступово додаючи свої улюблені грузинські сорти.

Колекціонер Віктор Чен, який приїхав до Тбілісі з Далласа, штат Техас, зазирнув у вкриті пилом пляшки та почув бурштинову рідину всередині, був у захваті від побаченого.

«У мене таке відчуття, ніби ти Індіана Джонс і відкриваєш печеру: це може бути ніщо, а може бути щось», – сказав він, маючи на увазі вигаданого археолога-лихача з кінофраншизи.

«На даний момент залишилося не так багато історичних речей. І це може бути одним із них».