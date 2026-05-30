Фінляндія передасть Україні 33-й пакет військової допомоги вартістю близько 128 мільйонів євро.

Як повідомляє «Мілітарний», відповідне рішення 29 травня ухвалив президент Фінляндії Александер Стубб за поданням уряду.

З урахуванням нового пакета загальна вартість оборонної допомоги, яку Фінляндія надала Україні від початку повномасштабної російської агресії, сягнула 3,4 мільярда євро.

До складу нового пакета увійдуть як матеріальні засоби зі складів Сил оборони Фінляндії, так і продукція, закуплена у фінських оборонних підприємств.

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен наголосив, що Україна й надалі потребує підтримки західних союзників у боротьбі проти російської агресії.

Варто зауважити, що Фінська влада традиційно не розкриває детальний склад більшості пакетів допомоги.

У Міністерстві оборони країни пояснюють таку політику міркуваннями оперативної безпеки та необхідністю гарантувати безпечне доставлення озброєння до України.

Втім, частину переданого озброєння фінська сторона все ж офіційно підтвердила. Одним із найвідоміших зразків стали інженерні машини розмінування Leopard 2R.

У 2023 році Фінляндія передала Україні шість таких машин у межах міжнародної «леопардової коаліції», а також забезпечила навчання українських військових для їх експлуатації та обслуговування.

Крім цього, пакети допомоги містили важке озброєння, артилерійські боєприпаси, боєкомплекти різних типів та інші види військового майна.

У різні періоди Гельсінкі також повідомляв про передання засобів протиповітряної оборони, великокаліберних боєприпасів і зимового спорядження для українських військових.

