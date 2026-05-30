Італія направляє до Румунії близько 100 військовослужбовців і кілька винищувачів. Метою розгортання є навчання румунської армії та посилення її спроможностей у протидії загрозам з боку Росії.

Згідно з публікацією, місія була запланована заздалегідь, однак інцидент із падінням дрона РФ у Галаці 29 травня прискорив її початок.

За словами урядових джерел, нинішня операція відрізнятиметься від звичайної місії повітряного патрулювання НАТО. Її проведуть на авіабазі імені Михайла Когельничану і вона триватиме близько місяця.

Прибуття італійських військ очікується 15 червня. Солдати на військовій базі в Констанці навчатимуть своїх румунських колег збивати дрони.

Супроводжувати місію будуть винищувачі, але також не виключено, що може йтися і про інші літальні апарати. Зокрема, дрони, які призначені для збиття інших безпілотників.

