Латвія та Україна підписали кілька меморандумів про взаєморозуміння, які передбачають розвиток інвестиційних проєктів у виробництві безпілотних систем, передачі технологій та створенні в Латвії сучасної інфраструктури для тестування технологій подвійного призначення.

Про це агентству LETA повідомили в Латвійському агентстві інвестицій та розвитку (ЛАІР), пише LSM.lv.

В агентстві зазначають, що угода є результатом цілеспрямованої роботи Міністерства економіки, ЛАІР та інших партнерів ізі зміцнення співпраці з українськими технологічними компаніями та створення основи для інвестиційних проєктів із високою доданою вартістю для латвійської економіки.

Меморандуми підписали міністр економіки Вікторс Валайніс, директорка ЛАІР Ієва Ягере та представник ТОВ Baltic Forces Вадим Юник. У підписанні окремих меморандумів також взяли участь представники українських компаній, ректор Ризького технічного університету (РТУ) Таліс Юхна та виконавчий директор Латвійської асоціації військових технологій, дронів і робототехніки Артіс Пабрікс.

За словами Валайніса, йдеться не про один проєкт, а про кілька взаємопов’язаних напрямів розвитку — інвестиції у виробництво, передачу технологій, дослідження, інфраструктуру для тестування та міжнародне співробітництво.

Валайніс наголошує, що співпраця з українськими компаніями, які за останні роки накопичили досвід у розробці безпілотних систем та технологій подвійного призначення, дає Латвії можливість не лише залучати інвестиції, а й переймати знання, розвивати місцеві компетенції та створювати нові експортоспроможні продукти.

Ці проєкти закладають підґрунтя для створення в Латвії нового середовища для розвитку безпілотних систем та технологій подвійного призначення. Це означає нові робочі місця, інвестиції, експортні можливості та передачу знань, що важливо для зростання економіки та довгострокової конкурентоспроможності Латвії, зазначає Валайніс.

Підписані угоди охоплюють співпрацю в різних проєктах з інвестицій та розвитку технологій у Латвії, передбачаючи розробку, виробництво та інтеграцію безпілотних систем та їхніх компонентів, передачу технологій та розширення виробничих потужностей, а також створення сучасної інфраструктури для демонстрації, тестування та інновацій, додає міністр.

Загалом меморандуми створюють основу для побудови в Латвії нового середовища для розробки, тестування та виробництва безпілотних систем і технологій подвійного призначення,

сприяючи залученню інвестицій, розвитку інновацій та виробництва з високою доданою вартістю.

У підписанні меморандумів також взяв участь міністр оборони Райвіс Мелніс.

Мелніс підкреслює, що для нього важливою є передача перевірених в Україні оборонних технологій та інновацій для розвитку місцевої промисловості, а також навчання на досвіді українських компаній в умовах війни для тісної співпраці зі збройними силами. На думку Мелніса, важливо зміцнювати зв’язки між промисловою та інноваційною екосистемами Латвії та України, спільно посилювати ланцюжки постачань, а також сприяти конкурентоспроможності та інтеграції на європейському ринку.

У ЛАІР зазначають, що один із меморандумів передбачає створення Baltic Forces Hu» — середовища для демонстрації, тестування та інновацій у сфері технологій подвійного призначення.

Мета проєкту — створити інфраструктуру, яка дозволить у реальних умовах тестувати безпілотні системи, автономні технології та інші інноваційні рішення, одночасно сприяючи співпраці між підприємствами, дослідницькими організаціями, академічним середовищем та міжнародними партнерами. Проєкт зміцнить співпрацю між інноваційними центрами Латвії, України та інших країн-партнерів, забезпечить середовище для розробки, демонстрації та вдосконення нових технологій.

Крім того, у ЛАІР повідомляють, що окремий меморандум передбачає розвиток інвестиційного проєкту з розробки та виробництва безпілотних систем у Латвії у співпраці з українською компанією Global Dynamics.

Розроблені компанією системи вже виробляються в Україні та Великій Британії, а реалізація проєкту в Латвії забезпечить розширення виробничих потужностей, передачу технологій та розвиток нових компетенцій у місцевій промисловості.

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