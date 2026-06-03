Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.06.2026 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 368 040 (+1130) осіб
танків – 11 974 (+5) од.
бойових броньованих машин – 24 673 (+7) од.
артилерійських систем – 43 172 (+60) од.
РСЗВ – 1 826 (+5) од.
засоби ППО – 1 403 (+3) од.
літаків – 436 (+0) од.
гелікоптерів – 353 (+0) од.
наземні робототехнічні комплекси – 1 548 (+6) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 325 615 (+1853) од.
крилаті ракети – 4 733 (+40) од.
кораблі / катери – 33 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 102 575 (+437) од.
спеціальна техніка – 4 245 (+4) од.
Дані уточнюються.