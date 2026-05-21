У США офіційно висунули кримінальні звинувачення проти колишнього лідера Куби Рауля Кастро.

Директор ФБР Кеш Патель поінформував, що Раулю Кастро висунуто звинувачення у змові з метою вбивства чотирьох осіб, серед яких троє громадян США.

«У 1996 році четверо членів організації «Брати на порятунок», серед яких було троє громадян США, вилетіли з Флориди з гуманітарною місією, щоб допомогти біженцям, які втікали з Куби Кастро на плотах.

Кубинські винищувачі «МіГ» збили їхні цивільні літаки над міжнародними водами.

Карлос Коста. Армандо Алехандро-молодший. Маріо де ла Пенья. Пабло Моралес.

Протягом 30 років їхні родини чекали на відповіді.

ФБР ніколи про це не забувало.

Сьогоднішній новий обвинувальний акт звинувачує Рауля Кастро та п’ятьох співвідповідачів з режиму Кастро у змові з метою вбивства громадян США, двох випадках знищення літаків та чотирьох випадках вбивства, і є важливим кроком на шляху до притягнення до відповідальності», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Рауль Кастро — один із лідерів Кубинської революції 1959 року. Протягом десятиліть він обіймав високі посади на Кубі, а з 2006 року став фактичним (а згодом і офіційним) керівником країни у зв’язку з хворобою свого брата Фіделя Кастро. У 2018 році Рауль Кастро склав повноваження.

