Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.05.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 352 980 (+910) осіб
танків – 11 943 (+0) од.
бойових броньованих машин – 24 591 (+5) од.
артилерійських систем – 42 454 (+54) од.
РСЗВ – 1 797 (+2) од.
засоби ППО – 1 389 (+1) од.
літаків – 436 (+0) од.
гелікоптерів – 353 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів – 1 436 (+4) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 302 787 (+1 715) од.
крилаті ракети – 4 632 (+0) од.
кораблі / катери – 33 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 98 070 (+202) од.
спеціальна техніка – 4 207 (+1) од.
Дані уточнюються.