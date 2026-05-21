Кілька країн викликали ізраїльських послів після відео міністра Бен-Ґвіра, на якому принижують зв’язаних активістів флотилії «Сумуд», що прямувала до Ґази.

Приводом для жорсткої реакції стало відео, яке 19 травня опублікував міністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бен-Ґвір.

На кадрах активісти флотилії стоять на колінах у порту Ашдод — із руками, зв’язаними за спиною, та опущеними донизу головами, тоді як Бен-Ґвір ходить між ними з ізраїльським прапором і кричить івритом: «Ласкаво просимо до Ізраїлю, ми тут господарі».

На іншому фрагменті відео звучить гімн Ізраїлю, а одну із затриманих, яка вигукнула «Свободу Палестині», охорона повалила на підлогу, пише Zn.ua.

Бен-Ґвір звернувся до прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу з проханням не депортувати активістів, а посадити їх до в’язниці.

Реакція світу

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар публічно розкритикував Бен-Ґвіра у Twitter (X), написавши, що той«свідомо завдав шкоди державі цим ганебним шоу» і «знівелював величезні професійні зусилля багатьох людей — від солдатів ЦАХАЛу до співробітників МЗС».

Беньямін Нетаньягу в англомовній заяві зазначив, що Ізраїль має право зупиняти «провокаційні флотилії прихильників ХАМАС», однак поводження з активістами «не відповідає цінностям і нормам Ізраїлю», та розпорядився депортувати їх якнайшвидше.

Посол США в Ізраїлі Майк Гакабі написав, що флотилія була «дурним трюком», але Бен-Ґвір «зрадив гідність своєї нації».

Уряд Італії викликав ізраїльського посла до МЗС. Джорджа Мелоні та міністр закордонних справ Антоніо Таяні назвали відео «неприйнятним» і зажадали вибачень за «приниження людської гідності» затриманих, серед яких були італійці.

Париж викликав представника Ізраїлю після публікації відео й висловив офіційний протест через поводження з активістами флотилії.

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес назвав те, що відбувається, «жахливим, нелюдським і негідним».

Іспанія викликала ізраїльську дипломатичну представницю Дану Ерліх і зажадала публічних вибачень.

Ірландська влада публічно засудила поводження із затриманими; глава МЗС Гелен Макенті заявила, що «шокована» відео.

Серед учасників флотилії були громадяни Ірландії, зокрема родичка президента Ірландії.

Південна Корея висловила протест через затримання своїх громадян і розкритикувала дії ізраїльської влади після того, як Бен-Ґвір опублікував відео.

Відео, на якому ізраїльський міністр Бен-Ґвір принижує учасників міжнародної флотилії на підтримку Ґази, є неприйнятним, — заявив прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес.