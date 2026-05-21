Кілька країн викликали ізраїльських послів після відео міністра Бен-Ґвіра, на якому принижують зв’язаних активістів флотилії «Сумуд», що прямувала до Ґази.
Приводом для жорсткої реакції стало відео, яке 19 травня опублікував міністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бен-Ґвір.
На кадрах активісти флотилії стоять на колінах у порту Ашдод — із руками, зв’язаними за спиною, та опущеними донизу головами, тоді як Бен-Ґвір ходить між ними з ізраїльським прапором і кричить івритом: «Ласкаво просимо до Ізраїлю, ми тут господарі».
На іншому фрагменті відео звучить гімн Ізраїлю, а одну із затриманих, яка вигукнула «Свободу Палестині», охорона повалила на підлогу, пише Zn.ua.
Бен-Ґвір звернувся до прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу з проханням не депортувати активістів, а посадити їх до в’язниці.
Реакція світу
Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар публічно розкритикував Бен-Ґвіра у Twitter (X), написавши, що той«свідомо завдав шкоди державі цим ганебним шоу» і «знівелював величезні професійні зусилля багатьох людей — від солдатів ЦАХАЛу до співробітників МЗС».
Беньямін Нетаньягу в англомовній заяві зазначив, що Ізраїль має право зупиняти «провокаційні флотилії прихильників ХАМАС», однак поводження з активістами «не відповідає цінностям і нормам Ізраїлю», та розпорядився депортувати їх якнайшвидше.
Посол США в Ізраїлі Майк Гакабі написав, що флотилія була «дурним трюком», але Бен-Ґвір «зрадив гідність своєї нації».
Уряд Італії викликав ізраїльського посла до МЗС. Джорджа Мелоні та міністр закордонних справ Антоніо Таяні назвали відео «неприйнятним» і зажадали вибачень за «приниження людської гідності» затриманих, серед яких були італійці.
Париж викликав представника Ізраїлю після публікації відео й висловив офіційний протест через поводження з активістами флотилії.
Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес назвав те, що відбувається, «жахливим, нелюдським і негідним».
Іспанія викликала ізраїльську дипломатичну представницю Дану Ерліх і зажадала публічних вибачень.
Ірландська влада публічно засудила поводження із затриманими; глава МЗС Гелен Макенті заявила, що «шокована» відео.
Серед учасників флотилії були громадяни Ірландії, зокрема родичка президента Ірландії.
Південна Корея висловила протест через затримання своїх громадян і розкритикувала дії ізраїльської влади після того, як Бен-Ґвір опублікував відео.
Відео, на якому ізраїльський міністр Бен-Ґвір принижує учасників міжнародної флотилії на підтримку Ґази, є неприйнятним, — заявив прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес.
“Ми не потерпимо жорстокого поводження з нашими громадянами. У вересні я оголосив про заборону на в’їзд цього члена ізраїльського уряду на територію нашої країни. Тепер ми будемо домагатися в Брюсселі, щоб ці санкції були в терміновому порядку поширені на загальноєвропейський рівень”, — написав Санчес в X, коментуючи поведінку Бен-Ґвіра.