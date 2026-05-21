На Миколаївщині з’явиться нова ПЛ-35 кВ – десятки тисяч споживачів отримають резервну лінію живлення на випадок ворожих обстрілів чи інших аварійних відключень.

Про це повідомляє АТ «Миколаївобленерго», передає Інше ТВ.

«Сьогодні на Миколаївщині будується ПЛ-35 кВ протяжністю 8 км, що дозволить у разі необхідності швидко перезаживити десятки тисяч мешканців одного з районів області. В реалізації цих намірів велику роль відіграє міжнародна допомога – значну частину матеріалів вдалося взяти з гуманітарних запасів. Враховуючи систематичне нищення енергооб’єктів внаслідок бойових дій, нова повітряна лінія стане тим резервом, що дозволить скоріше заживити місцеве населення», – йдеться в повідомленні.

