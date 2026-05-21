Сьогодні вранці дрони атакували Сизраньский НПЗ у Самарській області.

АТ “Сизранський нафтопереробний завод”, історично відомий як Завод № 1001.

З 2007 року входить до Самарської групи нафтопереробних заводів ПАТ НК «Роснефть».

Великий сучасний паливо-конверсний завод «Роснефти» з глибиною переробки та екологічно орієнтованими технологіями. Відіграє важливу роль у російській нафтопереробній мережі.

Проектна потужність — близько 8,5–8,9 млн. тонн нафти на рік (приблизно 65 млн. барелів).

Переробляє західносибірську нафту, нафту з Оренбурзьких родовищ і видобувається в Самарській області.

Виготовляє широкий асортимент паливної продукції, що використовується окупаційною армією Росії для ведення війни в Україні.