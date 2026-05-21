Британська радіостанція Radio Caroline повідомила про смерть короля Чарльза. Але згодом вибачилася за помилку.

«Через комп’ютерну помилку в нашій головній студії було випадково активовано процедуру “Смерть монарха”, яку всі британські радіостанції тримають у готовності, сподіваючись, що вона не знадобиться. В результаті було помилково оголошено, що Його Величність Король помер. Після цього Radio Caroline припинила мовлення, як того вимагає процедура, що й дозволило нам помітити помилку, відновити ефір і вибачитися у прямому ефірі. Radio Caroline із задоволенням транслювала різдвяні звернення Її Величності Королеви, а тепер і Короля, і ми сподіваємось робити це ще багато років», – написав у Facebook менеджер радіостанції Radio Caroline Пітер Мур.

Але розголос був настільки великим, що британська королівська сім’я змушена була реагувати. Через кілька годин після скандального повідомлення про смерть монарха офіційний акаунт правлячої монаршої сім’ї Великобританії опублікував відеозапис, де король Карл III (так офіційно іменують короля Чарльза) спілкується з жителями графства Даун.

The King has spent time with the community in Newcastle, County Down, learning more about their local initiatives, including…



🎬Newcastle Community Cinema was founded in 2008 by a group of passionate local film lovers. Today, it sits at the heart of the town as a lively… pic.twitter.com/5eDmVEI8Zn — The Royal Family (@RoyalFamily) May 20, 2026

Як йдеться у повідомленні, монарх ознайомився з місцевими ініціативами, включаючи клуб любителів кіно, зустрівся з волонтерами методистської церкви та співробітниками рятувальної служби. 77-річний монарх посміхається та особисто вітає мешканців графства Даун.

Карл III зійшов на британський престол у 2022 році після смерті королеви Єлизавети II, яка правила майже 70 років. Першим після Карла III у черзі на британський престол є його старший син – принц Вільям. Йому 43 роки.