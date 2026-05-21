Принаймні цей факт зараз активно обговорюється у політичних колах, особливо у РФ. А Сі Цзіньпін лише включив Путіну “Лебедине озеро”, який давно став головним саундтреком трагічних подій і смертей генсеків у СРСР.

Під час урочистого прийому в Китаї для російської делегації пролунав “Танець маленьких лебедів” із знаменитого балету Чайковського, пише Nexta.

І все б нічого, але у пострадянському просторі «Лебедине озеро» давно стало мемом та символом великих політичних потрясінь. Особливо міцно ця асоціація закріпилася під час путчу 1991 року, коли на тлі розвалу країни крутили саме по телевізору.

Випадковість? Можливо. Але не виключено, що Сі Цзіньпін посилає Путіну якісь дуже дівні сигнали.

Спочатку – гігантський братський портрет та урочистий прийом.

А потім – «Лебедине озеро»…