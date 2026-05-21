Суд Міжнародного фінансового центру “Астана” дозволив НАК “Нафтогаз України” примусово стягнути близько 1,4 мільярда доларів із російської компанії “Газпром” на території Казахстану.

Про це повідомив голова правління “Нафтогазу” Сергій Корецький.

-Суд у Казахстані дозволив примусове стягнення з Газпрому $1,4 млрд на користь Нафтогазу за рішенням міжнародного арбітражу.

Це перше публічне іноземне судове рішення, яке дозволяє примусове виконання даного арбітражного рішення в окремій юрисдикції.

Продовжуємо системну роботу зі стягнення з російської газової монополії компенсації відповідно до рішення міжнародного арбітражу.

Дякую юридичній команді Нафтогазу за професійну і наполегливу роботу. Крок за кроком.

Нагадаємо, “Газпром” хоче продати свою половину у нідерландській компанії. Але заважає Ахметов