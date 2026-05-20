Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що контроль РФ над іранським збагаченим ураном не входить у плани.

Про це пише CNN.

-Ці питання обговорюються в ході переговорів. Я бачив деякі повідомлення з цього приводу. Не знаю, звідки вони взялися. Але президент продовжуватиме переговори щодо угоди. Тож наразі це не входить у плани уряду Сполучених Штатів. Іранці не порушували цього питання. Мені здається, що іранці навряд чи були б особливо в захваті від цього. І я знаю, що президент теж не дуже в захваті від цього, – повідомив Венс

Раніше повідомлялося, що передача росії 400 кг збагаченого урану включена в оновлену пропозицію Тегерана щодо припинення війни на Близькому Сході.

Нагадаємо також, що США вивезли збагачений уран з Венесуели