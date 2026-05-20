Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.05.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 352 070 (+920) осіб
танків – 11 943 (+3) од.
бойових броньованих машин – 24 586 (+2) од.
артилерійських систем – 42 400 (+60) од.
РСЗВ – 1 795 (+3) од.
засоби ППО – 1 388 (+2) од.
літаків– 436 (+0) од.
гелікоптерів – 353 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів – 1 432 (+6) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 301 072 (+1 873) од.
крилаті ракети – 4 632 (+0) од.
кораблі / катери – 33 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 97 868 (+268) од.
спеціальна техніка – 4 206 (+4) од.
Дані уточнюються.