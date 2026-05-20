У Свято-Успенській Унівській лаврі, що біля Львова, під час реставраційних робіт виявили сховище з церковними реліквіями, які монахи заховали у 1940-х роках перед приходом радянської влади.

Про це повідомив у Facebook ієромонах лаври Макарій Дутка.

-Друзі, шановні Українці, у Святуспенській Унівській Лаврі надзвичайна подія: знайдено на горищі митрополичих палат (1820 р.) намисто (коралі), які прикрашали до приходу радянської влади у 40-их роках нашу Унівську Чудотворну Ікону.

Монахи монастиря заховали під підлогою декілька кілограмів коралів з Індійського моря, девʼять підсвічників минулих століть, які прикрашали Ікону в Успенському храмі.

Знайдено також золоті перстані як дар паломників для Матері Божої. А також одну монстранцію, декілька медаликів 19 ст.

Частину намиста відреставровано та повішено на старовинну ікону. Для мене знаменно, що ми повернули до Богородиці цю святиню у неділю, коли ми поминаємо в Україні жертв політичних репресій. «Все повертається на круги своя», – каже нам Біблія. Господь і Його Матір не можуть бути посоромленими.

Також наша місцева реставраційна майстерня почистила всі девʼять посріблених підсвічників.

Унів і далі нас дивує різними знахідками. Фактично, не має року, у якому ми щось би не знайшли із захованих речей нашими довоєнними ченцями.

До речі, у 1736 році Папа Римський Климент XII надав Унівській іконі статус чудотворної.

Головне свято, присвячене цій іконі, традиційно відзначається щорічно у 3-тю неділю травня, коли до Лаври з’їжджаються тисячі паломників з усієї України.

А саме свято свято встановив у цю неділю Блаженніший Любомир Гузар зі Синодом єпископів УГКЦ у 2004 році.А ще я написав і зібрав свідчення людей, які отримали зцілення біля Ікони і ця книга називається «Прийди до Унева»