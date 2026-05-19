Як заявив прем’єр-міністр Андрей Бабіш (ANO) на пресконференції після засідання уряду в понеділок 18 травня, проєкт нових, суворіших умов щодо перебування в Чехії осіб із тимчасовим захистом нині готує Міністерство внутрішніх справ.

«Не знаю, може, вже наступного понеділка вони можуть бути на столі», — цітує слова Бабіша «Чеське Радіо».

«Люди, які в нас перебувають, які працюють і дотримуються умов, звичайно, для нас важливі. Але, знову ж, із іншого боку є й люди, які цим зловживають», — заявив Бабіш. Він нагадав про повідомлення в засобах інформації про випадки зловживання гуманітарною допомогою чи медичною допомогою.

За словами прем’єра, прибульці повинні мати такі ж обов’язки, як і місцеві, і уряд хоче вирівняти цю нерівність. Про помітно обмежені права осіб із тимчасовим захистом він не згадав.

Зокрема, Бабіш пригадав про те, що авта з українськими номерами не зобов’язані відбувати в Чехії регулярний технічний контроль і вимірювання емісії і, за його словами, перші пів року не мусять мати страхування цивільно-правової відповідальності. Це останнє твердження прем’єр-міністра Чехії неправдиве: такий режим дійсно існував, але був припинений іще в середині квітня 2023 року.

Зі схожими заявами виступив у понеділок у соцмережах і голова Палати депутатів, лідер партії SPD Томіо Окамура. За його словами, владна коаліція подасть у середині травня законопроєкт про суворіші правила щодо міграції, і Палата депутатів почне обговорювати його в червні.

«Мають посуворішати умови надання тимчасового захисту біженцям із України і умови перебування інших іноземців», — написав він. Окамура так само додав, що посуворішання буде стосуватися, серед іншого, автомобілів на українських номерах і їхнього технічного контролю.

