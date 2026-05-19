Європейський Союз пов’яже частину виплат із пакету допомоги Україні на суму 90 млрд євро (105 млрд доларів) з непопулярними податковими змінами, яких вже вимагав Міжнародний валютний фонд.

Про це пише Вloomberg з посиланням на джерела, обізнані з ситуацією, передає Інше ТВ.

Ці податкові вимоги стосуватимуться так званої макрофінансової частини позики на суму 8,4 млрд євро, зазначили джерела. У понеділок країни-члени ЄС погодилися на умови програми макрофінансової допомоги, повідомив у дописі на X комісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс.

За словами цих джерел, щоб отримати ці кошти, Київ повинен ухвалити зміни до законодавства, які розширять перелік іноземних товарів, що обкладаються 20-відсотковим податком на додану вартість. Україна має отримати перший транш у червні, другий заплановано на вересень, а третій — до кінця року, щойно реформи будуть завершені, зазначили вони.

Ця вимога відображає умову, яку МВФ встановив для надання чергового траншу своєї програми допомоги на суму 700 млн доларів, повідомили джерела. Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, узгоджує деякі свої умови надання фінансової допомоги Україні з умовами кредитора з Вашингтона.

«Програма зміцнить економічну та фінансову стійкість України, одночасно підтримуючи реформи та боротьбу з корупцією», — зазначив Домбровскіс у своєму дописі.

Податкова поправка виявилася вкрай непопулярною серед українців, що викликає серйозні сумніви щодо того, чи схвалить її парламент. Один з опозиційних депутатів, Ярослав Железняк, заявив агентству Bloomberg, що не бачить достатньої підтримки для ухвалення цього законопроекту, для чого потрібно щонайменше 226 голосів із 392 можливих.

Його думка збігається з побоюваннями, висловленими одним із співрозмовників, який побажав залишитися анонімним.

Речник Міністерства фінансів України Дмитро Герасименя повідомив Bloomberg, що уряд продовжує працювати над остаточним узгодженням угоди про кредит від ЄС та її умов перед її ратифікацією парламентом.

Речники комісії та МВФ не надали жодних коментарів.

Українці рішуче виступають проти заходів, які збільшать їхнє податкове навантаження, навіть якщо додаткові доходи потрібні для фінансування армії. Вони також є одними з вимог на шляху до вступу в ЄС, що є однією з ключових стратегічних цілей для цієї колишньої радянської республіки.

Україна, яка зараз перебуває на п’ятому році війни проти російської агресії, значною мірою покладається на іноземне фінансування, а її потреби продовжують зростати. Наприклад, Міністерство оборони планує значне підвищення зарплати військовослужбовцям, що не було враховано в бюджеті на 2026 рік.

МВФ та ЄС вже домовилися відкласти на рік ще одну чутливу податкову зміну, яка розширила б коло українських підприємців, що підлягають оподаткуванню ПДВ, повідомили джерела.

Кредитна установа зі штаб-квартирою у Вашингтоні планує переглянути свій пакет допомоги наприкінці травня. За словами джерела, обізнаного з ситуацією, вона все ще може відкласти вимогу щодо зміни податку на нерухомість, надавши уряду додаткові пільги.

