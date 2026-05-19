Український боксер Олександр Усик опублікував промо свого наступного поєдинку проти кікбоксера Ріко Верховена.

“Уже цієї суботи, великий вечір боксу в Гізі. Не пропустіть!”, — написав 39-річний українець у соцмережі X.

Already this Saturday, a big boxing night in Giza. Don’t miss it!



Glory in Giza | May 23rd#GloryInGiza #UsykVerhoeven pic.twitter.com/u4Gd2DOnZQ — Oleksandr Usyk (@usykaa) May 18, 2026

37-річний Верховен у квітні 2014 року провів один професійний бій і нокаутував маловідомого угорського боксера Яноша Фінферу. При цьому він є легендою кікбоксингу, на рахунку якого 76 поєдинків і 66 перемог (21 нокаутом). Він рекордні 13 разів захищав чемпіонський пояс у промоушені Glory.

Верховен претендуватиме на титул WBC, який належить Усику. Варто зазначити, що Усик, крім титулу WBC, володіє поясами WBA і IBF, а також другорядними IBO і The Ring.