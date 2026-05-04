Як і в багатьох інших випадках, громадяни України фіктивно реєструвалися як біженці з тимчасовим захистом у Чехії, але фактично жили в Україні і приїжджали до Чехії тільки по гроші з гуманітарної допомоги.

Про це, як пише «Чеське Радіо», повідомило інтернет-видання Novinky.cz із посиланням на поліцію Південноморавського краю, передає Інше ТВ.

Один українець незаконно отримував гуманітарну допомогу разом із родиною протягом двох років на підставі фіктивного договору про оренду житла. До Чехії він регулярно заїжджав мікроавтобусом «мерседес» і отримав загалом понад мільйон крон.

Минулого тижня його затримали під час чергового приїзду і взяли під варту, йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Також триває перевірка, чи не причетний чоловік і до іншої протиправної діяльності.

Також на початку тижня затримали й українку, яка схожим чином отримала близько пів мільйона крон. Але її відпустили, застосувавши процедуру відхилення від кримінального провадження, після того, як про затримання дізнався її син: він повернув усю незаконно отриману матір’ю суму і зробив внесок до чеського фонду допомоги жертвам кримінальної злочинності.

Як повідомив речник поліції Південноморавського краю Павел Шваб, за останні пів року там було зареєстровано 33 схожі випадки, які були кваліфіковані як шахрайство або підробка і підміна офіційного документа і які заподіяли шкоди більш ніж на три мільйони крон.

Схожі зловживання гуманітарною допомогою українським біженцям привертають увагу нового уряду Чехії, у складі якого партія SPD взагалі виступає різко проти допомоги українським біженцям і проти самих біженців, як і загалом проти українців у Чехії.

Як заявляв міністр праці і соціальних питань Алеш Юхелка (ANO), гуманітарну допомогу українцям із тимчасовим захистом скасовувати не планують, але систему її надання будуть переглядати — саме з метою запобігти зловживанням.

