3 травня на території Миколаївщини зареєстрували вісім пожеж. Чотири з них виникли в житловому секторі.

в ГУ ДСНС України у Миколаївській області

У с. Олександрівка Горохівської громади Баштанського району та у м. Миколаєві горіли господарчі споруди на площах 70 та 5 кв. м.

У с. Кінецьпіль Первомайської громади Первомайського району та у м. Миколаєві — будівлі, які наразі не експлуатуються, на площах 30 та 10 кв. м.

Серед інших випадків — переважно горіння сміття, сухостою, очерету та чагарників.

Від ДСНС за добу на гасіння залучались 44 співробітники, 11 спецавтомобілів. Допомагали вогнеборці місцевої пожежної охорони с. Олександрівка.

