У Фінляндії поширення інвазійних видів у природі незабаром може призвести до суворих покарань. Директива ЄС про екологічні злочини впроваджується шляхом оновлення кримінального законодавства країни.

Про це пише ERR.ee, передає Інше ТВ.

«Мова може йти про такі випадки або дії, коли людина випускає, наприклад, у водойму новий шкідливий інвазійний вид. Звідти може бути дуже важко або навіть неможливо його видалити», – сказала Yle Карін Цедерльоф, радниця Міністерства сільського та лісового господарства.

Умовою суворого вироку є умисел і, наприклад, значна шкода навколишньому середовищу.

«Інший приклад – випуск вовкособа в природу. Гібрид собаки і вовка становить серйозну загрозу для звичайного вовка», – пояснила Цедерльоф.

Інвазійні види є однією з основних причин зникнення біорізноманіття. Люди поширюють їх навмисно або випадково. Збиток для місцевої природи може бути величезним.

ЄС постановив впровадити законодавство до кінця травня. Подальша підготовка ведеться під керівництвом Міністерства юстиції. Законопроект планується внести до парламенту найближчим часом.

Список чужорідних видів ЄС зріс уже до 114 найменувань. У власному національному списку Фінляндії є ще 20 додаткових видів, тобто загалом 134.

Як повідомляло Інше ТВ, у травні 2023 року Міндовкілля затвердило перелік чужорідних видів дерев, заборонених у відтворенні лісів, – що туди увійшло.

Восени 2023 року, як заявили природоохоронці, лісівники висадили майже мільйон інвазійних дерев, найбільше – на Дніпропетровщині, Одещині та Миколаївщині.