2 травня та в ніч проти 3 травня в Миколаївській області сталося 7 пожеж.

Здебільшого горіло в житловому секторі, та одна пожежа була зафіксована на відкритій території, поінформували в ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

У м. Первомайську в квартирі п’ятиповерхівки загорілася кухонна витяжка. Пожежу виявили діти та сповістили батьків. Господар загасив займання самотужки до приїзду вогнеборців, проте отримав термічні опіки рук. Його направили до місцевої лікарні.

Від ДСНС працювали 24 рятувальники та 8 одиниць спецтехніки. Додатково залучалися співробітники пожежно-рятувального підрозділу «Коблеве».

