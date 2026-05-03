Компанія Meta придбала стартап Assured Robot Intelligence, який розробляє моделі штучного інтелекту для роботів. Ця угода є частиною масштабної ініціативи компанії зі створення технологій для гуманоїдних роботів, повідомляє Кореспондент.

Як заявили у Meta заявили, технології стартапу перебувають “на передовій у галузі роботизованого інтелекту”, що дозволить роботам розуміти, прогнозувати та адаптуватися до поведінки людей у складних середовищах.

Команда Assured Robot Intelligence, включно із співзасновниками Леррелом Пінто та Сяолуном Ваном, приєднається до дослідницького підрозділу Meta Superintelligence Labs і працюватиме разом із командою Meta Robotics Studio, створеною минулого року для розробки базових технологій гуманоїдів.

Meta активно інвестує у напрямок гуманоїдних роботів, які здатні рухатися подібно до людей та виконувати фізичні завдання. Цей сектор набирає обертів і серед інших великих компаній, зокрема Tesla, Google та вищезгаданої Amazon.

За даними компанії, фахівці з Assured Robot Intelligence зосередяться на розробці моделей та передових можливостей для управління роботами, а також на самонавчанні машин, що має забезпечити контроль над рухами всього тіла гуманоїдів.

Робототехнічна команда Meta паралельно працює над власним апаратним та програмним забезпеченням для гуманоїдів. До розробки входять сенсори, алгоритми та інші технології для роботів, які Meta планує надалі робити доступними для інших компаній галузі.

Мета компанії – створити фундамент для ринку гуманоїдних роботів за аналогією з тим, як Android від Google та чипи Qualcomm стали основою для індустрії смартфонів. Таким чином, Meta прагне запропонувати платформу, яку зможе використовувати широкий спектр виробників роботів.