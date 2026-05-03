Як повідомляло Інше ТВ, Вже 5 людей госпіталізовано внаслідок удару балістикою по Миколаєву.

У Миколаєві поліцейські документують воєнний злочин рф.

Згідно повідомлення поліції в Миколаївській області, внаслідок російської ранкової атаки балістичними ракетами травмувань зазнали пʼятеро осіб – 46, 55, 63, 64, 65 років, пошкоджень зазнали 17 приватних будівель, багатоквартирний будинок та автомобілі.

На місці події слідчі відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту слідчого управління обласного главку поліції та слідчо-оперативні групи відділення поліції № 1 та Миколаївського райуправління обстежують місця події, збирають речові докази та фіксують наслідки.

За фактом вчинення воєнного злочину розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Поліція закликає громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та своєчасно прямувати до безпечних місць та укриттів.



