Сьогодні, 3 травня, ворог завдав удару поблизу АЗС у Криничанській громаді Днапропетровщини.
Як повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, зайнялася вантажівка.
Був пошкоджений автобус, який перевозив близько 40 дітей. На момент атаки діти встигли залишити транспорт. Зараз їх евакуювали у безпечне місце. З ними працюють психологи.
Поранений 10-річний хлопчик. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.
Ушпиталені й п’ятеро дорослих. Серед них вагітна 21-річна жінка. 40-річна жінка – “важка”. Стан решти лікарі оцінюють як середньої тяжкості.
