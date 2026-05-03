Сьогодні, 3 травня, ворог завдав удару поблизу АЗС у Криничанській громаді Днапропетровщини.

Як повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, зайнялася вантажівка.

Був пошкоджений автобус, який перевозив близько 40 дітей. На момент атаки діти встигли залишити транспорт. Зараз їх евакуювали у безпечне місце. З ними працюють психологи.

Поранений 10-річний хлопчик. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Ушпиталені й п’ятеро дорослих. Серед них вагітна 21-річна жінка. 40-річна жінка – “важка”. Стан решти лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

