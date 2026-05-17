Президент Росії Володимир Путін спростив процес отримання громадянства для мешканців Придністров’я Молдови, яке президент Молдови Майя Санду розкритикувала як інструмент мобілізації для повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

У п’ятницю Путін підписав указ, який дозволяє мешканцям сепаратистського регіону Молдови отримувати російське громадянство без необхідності проживати в Росії чи розмовляти російською мовою.

Санду відповіла у суботу, заявивши, що «ймовірно, їм потрібно більше людей для відправки на війну в Україну», пише Politico.

Вона припустила, що це була одна з тактик Росії – погрожувати Молдові через її зусилля щодо реінтеграції Придністров’я, підтримуваного Москвою регіону на сході Молдови, де російські війська розміщені з моменту розпаду Радянського Союзу.

«З початку війни в Україні більшість людей з регіону отримали молдовське громадянство, бо почувалися безпечніше, маючи громадянство Республіки Молдова, а не громадянство Росії», – сказала Санду, яка виступала на конференції з безпеки в Таллінні.

Молдова отримала статус кандидата до ЄС у 2022 році та офіційно розпочала переговори про вступ до блоку у 2024 році. Проєвропейська партія Санду «Дія та солідарність» має сильну більшість у країні після перемоги на парламентських виборах 2025 року, незважаючи на гібридну кампанію втручання з боку Росії.

На запитання, чи може Путін заблокувати членство Молдови в ЄС через справу Придністров’я, Санду відповів, що «лише ЄС може вирішити, чи може Молдова стати частиною ЄС чи ні. Росія не має до цього жодного стосунку».

Нагадаємо також, що Путін шукає собі нових солдатів – так Зеленський відреагував на рішення РФ щодо Придністровʼя (ВІДЕО)