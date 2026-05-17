16 травня та в ніч проти 17, на Миколаївщині зареєстровано чотири вогневі випадки. Всі виникали на території приватного сектору:

– пожежу гаража загасили вогнеборці в селищі Березанка на площі 20 кв. м;

– господарча будівля горіла у м. Вознесенськ. Тут площа горіння склала 30 кв. м. Пожежний підрозділ ліквідував пожежу в найкоротші терміни;

– горіння в житловому будинку загасили вогнеборці у м. Первомайськ. Через щільне задимлення рятувальникам довелось працювати в апаратах для захисту органів зору і дихання;

– пожежу прибудови до житлового будинку ліквідували рятувальники в м. Баштанка на площі 30 кв. м.

Завдяки вчасно вжитим заходам та діям рятувальників вдалось вберегти від знищення вогнем три житлові будинки.