16 травня та в ніч проти 17, на Миколаївщині зареєстровано чотири вогневі випадки. Всі виникали на території приватного сектору:
– пожежу гаража загасили вогнеборці в селищі Березанка на площі 20 кв. м;
– господарча будівля горіла у м. Вознесенськ. Тут площа горіння склала 30 кв. м. Пожежний підрозділ ліквідував пожежу в найкоротші терміни;
– горіння в житловому будинку загасили вогнеборці у м. Первомайськ. Через щільне задимлення рятувальникам довелось працювати в апаратах для захисту органів зору і дихання;
– пожежу прибудови до житлового будинку ліквідували рятувальники в м. Баштанка на площі 30 кв. м.
Завдяки вчасно вжитим заходам та діям рятувальників вдалось вберегти від знищення вогнем три житлові будинки.