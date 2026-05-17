-За цей тиждень росіяни випустили по Україні понад 3170 ударних дронів, більше 1300 КАБів і 74 ракети різних типів, із них більшість – балістичні. Багато було влучань по житлових будинках та іншій цивільній інфраструктурі. На жаль, внаслідок обстрілів протягом тижня загинуло 52 людини. Мої співчуття рідним та близьким. Ще 346 людей постраждали, з них 22 дитини.

Нашим людям потрібно більше захисту, і все, що підтримує українську ППО, зрештою допомагає зберігати життя. Тому PURL і додаткові внески на антибалістичні ракети важливі. І не менш важливо працювати у Європі над спільним захистом проти балістики. Ми маємо бути самодостатні в захисті, щоб російський повітряний терор не міг загрожувати ні Україні, ні жодній іншій країні континенту. Вдячний усім партнерам, які підтримують наш захист конкретними діями, – зауважив Зеленський.