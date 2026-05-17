Командувач Сил Безпілотних Систем ЗСУ Мадяр (Бровді) так відреагував на сьогоднішню атаку по Московщині:
“Moscow від нині never sleeps.
Версія 17.05, шанси зрівнялися: анульовано односторонній абонемент спокійного життя на Патриках та околицях.
Юстас – Алексу Григоровичу: важливо, як увійти в потрібну розмову, але ще важливіше мистецтво виходу з неї.
Лукашеску, придивляйся до перспектив.
Праведник-Волелюбний Український Птах”, – написав Мадяр.
