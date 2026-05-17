Як повідомляло ІншеТВ, Дрони атакують Москву і Московщину, горить, є загиблі та поранені (ВІДЕО)

На зараз відомо, що попередньо, безпілотники атакували:

завод мікроелектроніки «Ангстрем» і об’єкт «Транснефти» у Зеленограді (Москва, за межами МКАД); у Красногорську дрон попав у будинок;

наливну станцію «Солнечногорская» (с. Дурикіно, Підмосков’я), що зберігає і транспортує нафтопродукти;

МКБ «Радуга», яке розробляє крилаті ракети та інше ракетне озброєння (населений пункт Дубна, Підмосков’я);

один із найбільших аеропортів рф — Шереметьєво. Поки що це не цілеспрямований удар по аеропорту, але для початку згодиться.