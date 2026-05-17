ЄС готується затвердити умови, що лежать в основі позики блоку Україні в розмірі 90 мільярдів євро, повідомили POLITICO два чиновники ЄС.

Зелене світло означатиме, що Київ на крок ближче до отримання понад 9 мільярдів євро як першого траншу від Брюсселя в середині червня для покриття будь-якого негайного бюджетного дефіциту та придбання безпілотників для допомоги в обороні від російських військ.

Заплановані виплати пов’язані з позикою в розмірі 90 мільярдів євро, яку лідери ЄС погодилися надати Україні в грудні для фінансування її оборони від російських військ після чотирьох років війни. Київ зіткнеться з дефіцитом бюджету щонайменше 135 мільярдів євро цього та наступного року, і без додаткової фінансової підтримки в найближчі місяці залишиться без грошей.

Перш ніж ці гроші будуть виплачені, потрібен «меморандум про взаєморозуміння» для встановлення умов, пов’язаних з будь-якою макрофінансовою допомогою, яка надходитиме з рятівного круга в розмірі 90 мільярдів євро, що підтримується бюджетом ЄС.

Лідери домовилися про випуск спільного боргу для фінансування позики у грудні після того, як переговори провалилися щодо суперечливого плану використання заморожених державних активів Росії, більшість з яких зберігаються в Бельгії, для підтримки фінансів України.

Половина позики в розмірі 90 мільярдів євро буде виплачена цього року, а решта – у 2027 році. Європейська комісія продовжить лобіювати Канаду, Японію, США та Велику Британію, щоб покрити решту дефіциту бюджету України наступного тижня, коли міністри фінансів семи найбільших розвинених економік світу зберуться в Парижі, повідомив один з чиновників.

Посадовці, яких безпосередньо проінформували про плани та надали анонімність для вільного висловлювання з делікатного питання, очікують, що виконавчий орган ЄС оприлюднить Меморандум про взаєморозуміння у вівторок після того, як комісари ЄС схвалять документ напередодні.

Комісари знову зустрінуться незабаром, щоб підписати позику в розмірі 90 мільярдів євро, як тільки Київ і Брюссель обговорять дрібний шрифт щодо того, як погасити борг за рахунок воєнних репарацій від Москви.

Якщо Кремль відмовиться виплачувати ці репарації після закінчення війни, лідери ЄС заявили, що залишають за собою право використовувати заморожені державні активи Росії для погашення кредиту, тим самим анулюючи борг Києва.

Ратифікація

Національні збори України повинні ратифікувати угоди до того, як будуть здійснені перші виплати. Уряд України не був одразу доступний для коментарів щодо парламентських термінів та будь-яких можливих проблем, які можуть виникнути з боку законодавців.

Якщо все піде за планом, Брюссель спочатку закупить безпілотники вартістю 5,9 мільярда євро наступного місяця для зміцнення оборони Києва. Потім Комісія перерахує Києву 3,2 мільярда євро, які уряд зможе використати для покриття бюджетних та адміністративних витрат, включаючи виплату зарплат солдатам.

«Комісія прагне здійснити першу виплату якомога раніше, у другому кварталі 2026 року», – сказав речник виконавчої влади ЄС. «Перша виплата покриє закупівлю безпілотників з України для України».

Незважаючи на нещодавній прогрес, посадовці та дипломати ЄС пам’ятають, що Києву знадобиться більше грошей наступного року. Очікуваний дефіцит бюджету України в 135 мільярдів євро базується на припущенні, що війна закінчиться цього року, що вважається дедалі менш імовірним сценарієм.

Кризи, що одна за одною, розтягнули фінанси багатьох урядів ЄС, які також намагаються стримати свої витрати, борючись зі зростанням цін на паливо, спричиненим напруженістю на Близькому Сході. Залучення нових коштів для України в стислі терміни може виявитися проблематичним, якщо столиці ЄС не бажатимуть брати на себе більше спільного боргу.

Нідерланди останніми тижнями залучали підтримку для відродження дебатів щодо використання заморожених російських суверенних активів для підтримки Києва, перш ніж виникне чергова фінансова криза.

«ЄС, його держави-члени та європейські фінансові установи надали Україні на сьогодні загалом 200,6 мільярда євро», – сказав речник Комісії. «ЄС є найбільшим і найстабільнішим фінансовим партнером України».