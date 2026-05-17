У ніч на 17 травня (з 19:00 16 травня) противник атакував 287 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф.,

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 279 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, дрони-імітатори типу “Пародія” на півночі, півдні та на сході країни.

Зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння уламків на 7 локаціях.

В повітряному просторі нові групи ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!