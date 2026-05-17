У Москві 12 людей поранено внаслідок атаки БПЛА, повідомив мер міста Собянін.

Метою атаки був Московський нафтопереробний завод у Капотні.

«Внаслідок влучення безпілотників, за попередніми даними, поранено дванадцятьох людей. В основному біля прохідної МНПЗ постраждала зміна будівельників. Пошкоджено три будинки. Силами ППО Міноборони продовжується відбиття масованої атаки. За останню добу збито понад 120 БПЛА», – йдеться у повідомленні.

Вибухи пролунали в Москві та багатьох містах Московської області: Зеленоград, Хімки, Солнечногорськ, Дєдовськ, Лобня, Наро-Фомінськ, Клин, Дубна, Істра.

Як мінімум 3 людей загинули, 4 поранені внаслідок українських атак на Московську область цієї ночі, — повідомляє губернатор області Воробйов.

«Починаючи з 3 години ранку сили ППО відбивають велику атаку БПЛА на столичний регіон. Ще одна людина перебуває під завалами. На місці працюють рятувальники та всі оперативні служби. Двоє чоловіків загинули у селі Погорілки (Митищі). Там уламки БПЛА потрапили в будинок, що будується. На місці працюють усі служби. Від уламків пошкодження отримав ще один будинок – там постраждалих немає. У мкр. Путилкове в Красногорську потрапляння БПЛА до багатоквартирного житлового будинку, постраждали кілька квартир. За попередньою інформацією, постраждали троє чоловіків та одна жінка. Ще один приватний будинок спалахнув внаслідок падіння БПЛА в селі Суботіно (Наро-Фомінський округ). За попередньою інформацією, постраждалих немає. Крім того, атаковані інфраструктурні об’єкти у кількох муніципалітетах», – пише Воробйов.