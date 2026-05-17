Українське Полісся сьогодні — це не лише заповідний край, а неприступна фортеця. Попри оманливу тишу з боку Білорусі, Сили оборони України не втрачають пильності, адже сусідня держава залишається сателітом Кремля та потенційним плацдармом для ворога, повідомляє оперативне Командування Захід.

Нині український кордон перетворено на укріплену оборонну лінію: зведено кілометри польових фортифікацій, сотні капонірів для техніки та вогневих точок. Потужна система мінних полів, ровів та загороджень доповнюється складним природним рельєфом — непрохідні ліси, болота та річки є природними перепонами для агресора.

Воїни-прикордонники в складі угруповання військ «Захід» надійно утримують визначену ділянку державного кордону із Білоруссю. Бійці перебувають у постійній готовності до миттєвого реагування на будь-які ворожі дії чи провокації. На світлинах ви бачите службово-бойові будні особового складу однієї з застав прикордонного загону на північних рубежах нашої країни.