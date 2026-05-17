Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.05.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 348 790 (+1 170) осіб
танків – 11 938 (+1) од.
бойових броньованих машин – 24 578 (+4) од.
артилерійських систем – 42 215 (+82) од.
РСЗВ – 1 790 (+2) од.
засоби ППО – 1 384 (+3) од.
літаків – 436 (+1) од.
гелікоптерів – 352 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів – 1 410 (+13) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 295 454 (+2 131) од.
крилаті ракети – 4 628 (+2) од.
кораблі / катери – 33 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 97 118 (+325) од.
спеціальна техніка – 4 196 (+5) од.
Дані уточнюються.