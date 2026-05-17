На “Євробаченні-2026” у Відні перемогла Болгарія — співачка Dara з піснею Bangaranga. Це перша перемога для країни на конкурсі. Представниця України Leléka з піснею Ridnym посіла 9-те місце, передає Суспільне.

Представниця Болгарії загалом набрала 516 балів: 204 від журі та 312 від глядачів.

Болгарія повеернулася на “Євробачення” після трирічної перерви.

Лідерська п’ятірка артистів на “Євробаченні-2026”:

Болгарія

Ізраїль — Noam Bettan (343)

Румунія — Alexandra Căpitănescu (296)

Австралія — Delta Goodrem (287)

Італія — Sal Da Vinci (281)

Представники Фінляндії Linda Lampenius & Pete Parkkonen, які були фаворитами букмекерів на перемогу, посіли 6 місце, набравши 279 балів.

Співачка Leléka посіла 9-те місце. Україна отримала загалом 221 бал: 54 від національного журі (посівши тоді 15 місце) та 167 балів — від глядачів.

Останні місця на “Євробаченні-2026”:

Бельгія — 36;

Литва — 22;

Німеччина — 12;

Австрія — 6;

Велика Британія — 1.

Що відомо про Dara?

Справжнє ім’я Dara — Даріна Йотова. Вона народилася у болгарському місті Варна. Як ідеться на сайті “Євробаченні”, Dara — нині одна з найвідоміших поп-артисток Болгарії. Вона має декілька пісень №1 в офіційному болгарському чарті Airplay.

Співачка отримала першу хвилю популярності в 2015 році після виходу до фіналу в болагрську версію “Х Фактору”.

Представниця Болгарії Dara з піснею Bangaranga перемогла на "Євробаченні" у Відні, 16 травня 2026 року.

Над піснею Bangaranga працювали DARA, Anne Judith Wik, Cristian Tarcea та грецький композитор Дімітріс Контопулос. Останній відомий тим, що був співавтором низки пісень для “Євробачення” від різних країн, зокрема він написав пісні для Сергія Лазарєва, який представляв Росію на конкурсі.

Назва пісні Bangaranga, як пояснювала артистка, походить від ямайського слова, що символізує заклик до бунту та емоційної сміливості.