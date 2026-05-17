Члени королівської сім’ї люблять носити ті самі вбрання роками, але це не про покійну королеву Єлизавету II.

Її дочка принцеса Анна регулярно одягає речі з гардеробу 70-х та 80-х років, які й зараз на ній добре сидять. Але про монархиню такого не скажеш.

За час свого історичного 70-річного правління королева Єлизавета II лише іноді одягала сукню або пальто двічі, а то й тричі, якщо вона особливо подобалася Її Величності. Однак на цьому все закінчувалося. Після другої чи третьої появи вбрання зникало з поля зору публіки, пише instyle і ТСН.

Королева Єлизавета II / © Associated Press

Обмежена кількість повторних вбрань була ретельно продуманою частиною її публічного іміджу, як і вибір яскравого одягу.

Для багатьох зустріч із королевою була унікальною нагодою. Єлизавета хотіла не тільки, щоб її вбрання виділялося з натовпу, але і, як повідомляється, прагнула до того, щоб її образи мали свіжий вигляд з року в рік, щоб її виходи у світ запам’ятовувалися пресі та шанувальникам королівської родини.

«Після двох-трьох виходів у світ предмет одягу стає добре відомим засобам масової інформації», — написала особиста кравчиня покійної монархині Анджела Келлі у своїй книжці 2019 року «Інший бік медалі: королева, кравчиня та гардероб».

Команда королеви Єлизавети II ретельно обмірковувала, чи варто і коли повторювати те чи інше вбрання, щоб люди не бачили одні й ті самі сукні.