Ще до народження дитини в організмі чоловіка починаються гормональні та нейробіологічні зміни. Вони майже непомітні ззовні, але можуть суттєво впливати на поведінку – а зрештою і на добробут дитини.

Журналіст BBC розповідає, як батьківство змінило його самого.

Як ми готувалися… і чого не знали

За кілька місяців до народження сина ми з партнеркою відвідали курси “активних пологів”, заняття з грудного вигодовування, програми при пологовому, перечитали гори книжок і переглянули десятки сайтів про вагітність і немовлят.

Блокноти швидко заповнилися нотатками.

Уся увага тоді була зосереджена на тому, як змінюється жіночий організм: гормони коливаються, органи зміщуються, мозок перебудовується під материнство.

Та ніхто не сказав мені головного: мій власний мозок і тіло теж уже готувалися до батьківства.

Відкриття, яке все змінило

Моєму синові було вже понад рік, коли я вперше натрапив на цю ідею в книзі приматологині Сари Блаффер Грді “Час батьківства” (Father Time).

Вона твердить, що чоловіки мають усі необхідні біологічні “інструменти”, щоб бути настільки ж турботливими, як найвідданіша мама.

Ця думка мене зачепила. Я завжди вважав себе прихильником активного батьківства, але думав, що це радше культурний вибір мого покоління чоловіків.

Втім, дослідниця та інші вчені показують: справа не лише в культурі. За цим стоїть біологія – просто вона довго лишалася ніби “в режимі очікування”.

Після розмов із науковцями та вивчення досліджень я дійшов висновку: батьківство змінює чоловіків майже так само глибоко, як материнство змінює жінок.

І чим активніше батько залучений до догляду за дитиною, тим сильніші ці зміни.

Висновок науки звучить несподівано просто: турботливий батько – це не сучасний соціальний винахід, а давня біологічна можливість, яка активується за потреби.

Падіння тестостерону: менше агресії, більше турботи

Перші спостереження почалися з тварин.

У багатьох ссавців самці – зокрема примати – під час догляду за потомством переживають гормональні зсуви: знижується тестостерон, змінюються інші гормони, пов’язані з турботою та емоційною близькістю.

Коли антрополог Лі Геттлер зацікавився темою, досліджень про чоловіків-батьків майже не існувало.

Але ситуація змінилася.

Одне з ключових досліджень показало: у чоловіків, які стали батьками, рівень тестостерону нижчий, ніж у бездітних.

Втім, лишалося відкрите питання: це низький тестостерон робить чоловіка батьком – чи саме батьківство знижує тестостерон?

Щоб відповісти на нього, Геттлер і його колеги дослідили групу з 624 молодих чоловіків на Філіппінах.

Спочатку в них виміряли гормони, а через чотири роки повторили аналіз.

Результати були однозначними:

чоловіки, які стали батьками, мали нижчий рівень тестостерону;

чим більше часу вони проводили з дітьми, тим сильніше знижувався гормон;

найнижчі показники були у тих, хто спав поруч із немовлятами.

“Я думаю, це було перше чітке повідомлення в науковій літературі про те, що чоловіки мають здатність готуватися до батьківства”, – розповів мені Геттлер.

За його словами, у певному сенсі саме це і є біологія, яка заздалегідь налаштовує їх на турботу про дитину.

Підпис до фото,Час, який чоловік проводить з дітьми, і турбота про них можуть впливати на те, як його тіло реагує на батьківство

Найцікавіше – те, що зміни стартують ще до появи дитини.

У майбутніх батьків вже за кілька місяців після зачаття фіксували зниження тестостерону та вазопресину.

І що важливо: чим нижчим був тестостерон у цей період, тим більш залученим батько ставав після народження дитини.

Що саме запускає цей процес, наука поки що не знає. Можливо, це психологічне усвідомлення майбутнього батьківства, а можливо – біологічні сигнали з боку вагітної партнерки.

Але факт лишається фактом: підготовка починається заздалегідь.

Окситоцин: гормон любові

Ще один ключовий гравець – окситоцин, відомий як “гормон любові”.

Він активно виділяється під час пологів і грудного вигодовування у матерів, допомагаючи формувати емоційний зв’язок з дитиною.

Але значно менше говорять про те, що в батьків його рівень також різко зростає.

Дослідження показують:

у чоловіків окситоцин підвищується під час взаємодії з немовлятами;

особливо під час ігор і тілесного контакту;

навіть перший контакт із новонародженим запускає гормональну реакцію.

“Експерименти показали цікаву закономірність: коли чоловікам вводили окситоцин, вони ставали більш залученими у взаємодію з дитиною – уважнішими, емоційнішими, активнішими”, – розповідає Джеймс К. Ріллінг, директор лабораторії соціальної нейронауки людини в Університеті Еморі у США.

Дослідники описують це як замкнене коло: більше окситоцину – більше контакту з дитиною – ще більше окситоцину.

Так поступово формується стійка модель батьківської поведінки.

Інші гормони

Чим глибше вчені досліджують цю тему, тим більше виявляють змін і в інших гормональних системах.

У дослідженні 2025 року Ріллінг та його команда встановили, що вазопресин – гормон, який у тварин зазвичай відповідає за агресію, конкуренцію та захист своєї території, – у майбутніх батьків знижується ще до народження дитини.

Простими словами: система, яка налаштовує чоловіка на “змагання і захист”, ніби трохи заспокоюється.

Є також пролактин – гормон, який часто пов’язують із материнством і вигодовуванням.

Але він є і в чоловіків. І виявляється, що у тих майбутніх батьків, які вже емоційно більше залучені в дитину, рівень цього гормону вищий.

А головне – він може навіть підказати, наскільки активно чоловік братиме участь у догляді після народження малюка.

Інакше кажучи, організм ніби поступово переналаштовується: менше “конкуренції” – більше турботи.

“Друга юність” мозку

Наступне запитання, яке поставили вчені: чи змінюється мозок батька?

Відповідь виявилась позитивною.

Сканування мозку чоловіків, які вперше стали батьками, показало: нейронні мережі перебудовуються під нові завдання – розпізнавання сигналів дитини, емоційні реакції та емпатію.

Дослідниця Дарбі Саксбі порівнює це з підлітковим віком: “Як і в юності, мозок проходить фазу перебудови під нові життєві виклики. І чим сильніше емоційне залучення батька, тим помітніші зміни”.

Як каже приматологиня Сара Грді: “Ніби щось просто вмикається”.

Вона називає це прихованою здатністю людського мозку – ніби “вбудованою” можливістю піклуватися про дітей, яка є в кожного, але проявляється не завжди.

Підпис до фото,Всупереч стереотипам, чоловіки можуть бути біологічно “налаштовані” на турботу про дітей

Чому це важливо для суспільства

Ці висновки виходять далеко за межі біології.

Вони змінюють саме уявлення про роль батька в сім’ї та суспільстві.

Дослідження показують:

залучені батьки покращують психічний стан матерів;

діти розвиваються краще і навіть мають кращі показники здоров’я;

рання участь батька критично важлива для розвитку дитини.

І ключовий момент: усе це починається ще до народження – під час вагітності.

Сучасна наука дедалі чіткіше формулює: батько – це не помічник матері, а повноцінний учасник формування нового життя.

І його тіло та мозок від самого початку до цього готові. Просто ми довгий час цього не помічали.