Ще до народження дитини в організмі чоловіка починаються гормональні та нейробіологічні зміни. Вони майже непомітні ззовні, але можуть суттєво впливати на поведінку – а зрештою і на добробут дитини.
Журналіст BBC розповідає, як батьківство змінило його самого.
Як ми готувалися… і чого не знали
За кілька місяців до народження сина ми з партнеркою відвідали курси “активних пологів”, заняття з грудного вигодовування, програми при пологовому, перечитали гори книжок і переглянули десятки сайтів про вагітність і немовлят.
Блокноти швидко заповнилися нотатками.
Уся увага тоді була зосереджена на тому, як змінюється жіночий організм: гормони коливаються, органи зміщуються, мозок перебудовується під материнство.
Та ніхто не сказав мені головного: мій власний мозок і тіло теж уже готувалися до батьківства.
Відкриття, яке все змінило
Моєму синові було вже понад рік, коли я вперше натрапив на цю ідею в книзі приматологині Сари Блаффер Грді “Час батьківства” (Father Time).
Вона твердить, що чоловіки мають усі необхідні біологічні “інструменти”, щоб бути настільки ж турботливими, як найвідданіша мама.
Ця думка мене зачепила. Я завжди вважав себе прихильником активного батьківства, але думав, що це радше культурний вибір мого покоління чоловіків.
Втім, дослідниця та інші вчені показують: справа не лише в культурі. За цим стоїть біологія – просто вона довго лишалася ніби “в режимі очікування”.
Після розмов із науковцями та вивчення досліджень я дійшов висновку: батьківство змінює чоловіків майже так само глибоко, як материнство змінює жінок.
І чим активніше батько залучений до догляду за дитиною, тим сильніші ці зміни.
Висновок науки звучить несподівано просто: турботливий батько – це не сучасний соціальний винахід, а давня біологічна можливість, яка активується за потреби.
Падіння тестостерону: менше агресії, більше турботи
Перші спостереження почалися з тварин.
У багатьох ссавців самці – зокрема примати – під час догляду за потомством переживають гормональні зсуви: знижується тестостерон, змінюються інші гормони, пов’язані з турботою та емоційною близькістю.
Коли антрополог Лі Геттлер зацікавився темою, досліджень про чоловіків-батьків майже не існувало.
Але ситуація змінилася.
Одне з ключових досліджень показало: у чоловіків, які стали батьками, рівень тестостерону нижчий, ніж у бездітних.
Втім, лишалося відкрите питання: це низький тестостерон робить чоловіка батьком – чи саме батьківство знижує тестостерон?
Щоб відповісти на нього, Геттлер і його колеги дослідили групу з 624 молодих чоловіків на Філіппінах.
Спочатку в них виміряли гормони, а через чотири роки повторили аналіз.
Результати були однозначними:
- чоловіки, які стали батьками, мали нижчий рівень тестостерону;
- чим більше часу вони проводили з дітьми, тим сильніше знижувався гормон;
- найнижчі показники були у тих, хто спав поруч із немовлятами.
“Я думаю, це було перше чітке повідомлення в науковій літературі про те, що чоловіки мають здатність готуватися до батьківства”, – розповів мені Геттлер.
За його словами, у певному сенсі саме це і є біологія, яка заздалегідь налаштовує їх на турботу про дитину.
Найцікавіше – те, що зміни стартують ще до появи дитини.
У майбутніх батьків вже за кілька місяців після зачаття фіксували зниження тестостерону та вазопресину.
І що важливо: чим нижчим був тестостерон у цей період, тим більш залученим батько ставав після народження дитини.
Що саме запускає цей процес, наука поки що не знає. Можливо, це психологічне усвідомлення майбутнього батьківства, а можливо – біологічні сигнали з боку вагітної партнерки.
Але факт лишається фактом: підготовка починається заздалегідь.
Окситоцин: гормон любові
Ще один ключовий гравець – окситоцин, відомий як “гормон любові”.
Він активно виділяється під час пологів і грудного вигодовування у матерів, допомагаючи формувати емоційний зв’язок з дитиною.
Але значно менше говорять про те, що в батьків його рівень також різко зростає.
Дослідження показують:
- у чоловіків окситоцин підвищується під час взаємодії з немовлятами;
- особливо під час ігор і тілесного контакту;
- навіть перший контакт із новонародженим запускає гормональну реакцію.
“Експерименти показали цікаву закономірність: коли чоловікам вводили окситоцин, вони ставали більш залученими у взаємодію з дитиною – уважнішими, емоційнішими, активнішими”, – розповідає Джеймс К. Ріллінг, директор лабораторії соціальної нейронауки людини в Університеті Еморі у США.
Дослідники описують це як замкнене коло: більше окситоцину – більше контакту з дитиною – ще більше окситоцину.
Так поступово формується стійка модель батьківської поведінки.
Інші гормони
Чим глибше вчені досліджують цю тему, тим більше виявляють змін і в інших гормональних системах.
У дослідженні 2025 року Ріллінг та його команда встановили, що вазопресин – гормон, який у тварин зазвичай відповідає за агресію, конкуренцію та захист своєї території, – у майбутніх батьків знижується ще до народження дитини.
Простими словами: система, яка налаштовує чоловіка на “змагання і захист”, ніби трохи заспокоюється.
Є також пролактин – гормон, який часто пов’язують із материнством і вигодовуванням.
Але він є і в чоловіків. І виявляється, що у тих майбутніх батьків, які вже емоційно більше залучені в дитину, рівень цього гормону вищий.
А головне – він може навіть підказати, наскільки активно чоловік братиме участь у догляді після народження малюка.
Інакше кажучи, організм ніби поступово переналаштовується: менше “конкуренції” – більше турботи.
“Друга юність” мозку
Наступне запитання, яке поставили вчені: чи змінюється мозок батька?
Відповідь виявилась позитивною.
Сканування мозку чоловіків, які вперше стали батьками, показало: нейронні мережі перебудовуються під нові завдання – розпізнавання сигналів дитини, емоційні реакції та емпатію.
Дослідниця Дарбі Саксбі порівнює це з підлітковим віком: “Як і в юності, мозок проходить фазу перебудови під нові життєві виклики. І чим сильніше емоційне залучення батька, тим помітніші зміни”.
Як каже приматологиня Сара Грді: “Ніби щось просто вмикається”.
Вона називає це прихованою здатністю людського мозку – ніби “вбудованою” можливістю піклуватися про дітей, яка є в кожного, але проявляється не завжди.
Чому це важливо для суспільства
Ці висновки виходять далеко за межі біології.
Вони змінюють саме уявлення про роль батька в сім’ї та суспільстві.
Дослідження показують:
- залучені батьки покращують психічний стан матерів;
- діти розвиваються краще і навіть мають кращі показники здоров’я;
- рання участь батька критично важлива для розвитку дитини.
І ключовий момент: усе це починається ще до народження – під час вагітності.
Сучасна наука дедалі чіткіше формулює: батько – це не помічник матері, а повноцінний учасник формування нового життя.
І його тіло та мозок від самого початку до цього готові. Просто ми довгий час цього не помічали.