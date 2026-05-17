Новообраний місцевий радник (так там називають місцевих депутатів) Стівен Мусделл від правопопулістської партії Reform UK подав у відставку на тлі скандалу з порнографічними відео, у яких він знімався разом зі своїм партнером, пише ВВC.

Політик пішов у відставку всього за тиждень після обрання через “величезний тиск”, з яким він зіткнувся з моменту, як стало відомо про його зйомки у фільмах для дорослих.

Стівен Мусделл переміг у виборчому окрузі Гайдок району Сент-Геленс біля Ліверпуля 8 травня. Але після того, як стало відомо про його роботу в порноіндустрії, він заявив, що був у “не тому психічному стані”.

Він розповів, що йому сказали “перепросити” та припинити цю діяльність, щоб залишитися радником, але він відмовився, бо “не зробив нічого поганого”. Мусделл також додав: “У цьому немає нічого ганебного, я пишаюся тим, що я гей у цій спільноті”.

Reform UK заявила, що “сумно бачити, як переслідування у ЗМІ змусило обраного посадовця залишити посаду через його особисте життя”.

Немає жодних припущень, що Мусделл порушив якісь закони, і у своїй заяві про відставку він сказав, що дотримувався політики соціальних мереж та Закону Великої Британії про безпеку в інтернеті в своїх публікаціях у соціальних мережах та на платному сайті OnlyFans.

“Нещодавно випливли назовні деякі речі, пов’язані зі мною та моїм партнером”, – заявив він.

“Ми ніколи не приховували і соромилися того, що робимо”.

Політик додав, що його партнер – “моя споріднена душа та моя опора”.

“Я не можу ще більше завдавати йому болю, бо це абсолютно несправедливо. Я люблю його за те, що він був поруч зі мною навіть у важкі часи”.

Він подякував за підтримку своєї партії і заявив: “шкода, що моя професія не відповідає стандартам, щоб стати радником у міській раді Сент-Геленс”.

Підпис до фото,Партія Reform UK перемогла лейбористів на виборах у раду Сент-Геленс

Колишня радниця від Лейбористської партії Бісі Осундеко, яка втратила своє місце в окрузі Парра на користь “Реформи”, заявила в дописі в соціальних мережах, що “занепокоєння” не пов’язане з сексуальністю чи особистим життям Мусделл. Воно викликане тим, що контент “публікується на платформі, легкодоступній для дітей та молоді”.

“Від радників очікують дотримання Принципів громадського життя Нолана (етичних стандартів для чиновників у Британії), у тому числі чесності, підзвітності та лідерства”, – сказала вона.

“Вони також виконують роль корпоративних батьків, зобов’язаних захищати та сприяти добробуту вразливих дітей та молоді в нашій громаді”.

Речник “Реформи” заявив, що те, що сталося з Мусделлом, є неприйнятним.

“Не дивно, що звичайних, законослухняних, працюючих людей відлякують від участі в державних посадах”, – додали вони.

Reform UK, яку очолює Найджел Фарадж, – це права популістська партія у Великій Британії, яка просувала вихід Британії з ЄС і називалася спочатку Партія Брекзиту.

Партія бореться з імміграцією в країні і вже другий рік поспіль отримує найбільше місць в районних радах на місцевих виборах у Британії, перетворюючись на головну опозиційну силу.

Днями новообрана адміністрація партії в графстві Ессекс зняла український прапор з будівлі ради. Reform UK раніше обіцяла вивішувати біля будівель, які вона контролює, лише прапори Британії, національні прапори, стяги графства або збройних сил.

Лідер опозиції від консерваторів Лі Скотт попередив, що такий крок може сприяти поширенню прокремлівської політики на місцевому рівні.